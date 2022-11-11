Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото)

Технології&Авто
45
Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото)
Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото), Зображення: mezha.media
Дебютував електричний кросовер Volvo EX90, що є новим флагманом та задає напрямок розвитку для компанії на роки вперед.
По-перше, про дизайн. Кросовер Volvo EX90 демонструє новий стиль для майбутніх моделей Volvo: гладкий закритий «ніс», загострені Т-подібні фари, розділені задні ліхтарі, приховані аеродинамічні ручки дверцят.
По-друге, про технології. Кросовер Volvo EX90 побудовано на сучасній платформі, що передбачає встановлення величезного акумулятора на 111 кВт·год (максимальна дистанція пробігу — до 600 км) та двох електромоторів для реалізації повного приводу. В залежності від обраної версії, сумарна потужність Volvo EX90 може становити 300 кВт (408 к.с.) або навіть 380 кВт (517 к.с.) та 910 Нм крутного моменту.
Зображення: mezha.media
Зображення: mezha.media
По-третє, традиційно для Volvo — багато уваги приділяється зручності салону. Всередині електромобіля Volvo EX90 передбачено сім місць для людей, по центру передньої панелі встановлено 14,5-дюймовий дисплей з технологіями Google, а в оздобленні використані високоякісні матеріали.
Ще однією особливістю Volvo EX90 є готовність електромобіля до високого рівня автономності (Level 3) — необхідні радари та датчики вже встановлено, справа за «софтом» у найближчому майбутньому. Та й загалом: електричний кросовер Volvo EX90 — це великий натяк на майбутнє. Адже компанія обіцяє, що вже з 2030 року всі нові моделі Volvo будуть тільки електричними.
Зображення: mezha.media
Зображення: mezha.media
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.