Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото) — Finance.ua

Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото) Сьогодні 03:04 — Технології&Авто

Представлено Volvo EX90 – новий електричний флагман компанії (фото), Зображення: mezha.media

Дебютував електричний кросовер Volvo EX90, що є новим флагманом та задає напрямок розвитку для компанії на роки вперед.

По-перше, про дизайн. Кросовер Volvo EX90 демонструє новий стиль для майбутніх моделей Volvo: гладкий закритий «ніс», загострені Т-подібні фари, розділені задні ліхтарі, приховані аеродинамічні ручки дверцят.

По-друге, про технології. Кросовер Volvo EX90 побудовано на сучасній платформі, що передбачає встановлення величезного акумулятора на 111 кВт·год (максимальна дистанція пробігу — до 600 км) та двох електромоторів для реалізації повного приводу. В залежності від обраної версії, сумарна потужність Volvo EX90 може становити 300 кВт (408 к.с.) або навіть 380 кВт (517 к.с.) та 910 Нм крутного моменту.

Зображення: mezha.media

По-третє, традиційно для Volvo — багато уваги приділяється зручності салону. Всередині електромобіля Volvo EX90 передбачено сім місць для людей, по центру передньої панелі встановлено 14,5-дюймовий дисплей з технологіями Google, а в оздобленні використані високоякісні матеріали.

Ще однією особливістю Volvo EX90 є готовність електромобіля до високого рівня автономності (Level 3) — необхідні радари та датчики вже встановлено, справа за «софтом» у найближчому майбутньому. Та й загалом: електричний кросовер Volvo EX90 — це великий натяк на майбутнє. Адже компанія обіцяє, що вже з 2030 року всі нові моделі Volvo будуть тільки електричними.

Зображення: mezha.media

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