Представлено смартфон Oppo A1 Pro з вигнутим OLED-дисплеєм та 108-Мп камерою — Finance.ua

Представлено смартфон Oppo A1 Pro з вигнутим OLED-дисплеєм та 108-Мп камерою Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Представлено смартфон Oppo A1 Pro з вигнутим OLED-дисплеєм та 108-Мп камерою, Фото: gizmochina.com

Компанія Oppo офіційно представила у Китаї свій новий смартфон під назвою Oppo A1 Pro.

Головною особливістю Oppo A1 Pro є його екран. Пристрій має 6.7-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з центральним отвором для фронтальної камери, роздільною здатністю FHD+, 10-бітною глибиною кольору, частотою оновлення 120 Гц, вбудованим сканером відбитків пальців і піковою яскравістю 950 ніт.

Другою родзинкою телефону є його основна камера, представлена ​​108-Мп головним датчиком та 2-Мп датчиком глибини. На лицьовій панелі знаходиться 16-Мп фронтальна камера.

Oppo A1 Pro оснащується чіпом Qualcomm Snapdragon 695, оперативною пам’яттю LPDDR4x, флеш-пам’яттю UFS 2.2, акумулятором ємністю 4800 мАг з підтримкою швидкого заряджання потужністю 67 Вт. Керує смартфоном прошивка ColorOS 13 на базі Android 13.

Фото: gizmochina.com

В наявності два стереодинаміки, слот для карт MicroSD, модуль NFC. Важить смартфон 171 г, а його товщина становить 7.7 мм. Доступні такі варіанти кольорів: Moon Sea Black, Dawn Gold і Morning Rain Blue.

Oppo A1 Pro з 8/128 ГБ пам’яті оцінюється в $254, з 8/256 ГБ пам’яті — в $282, з 12/256 ГБ пам’яті — в $325. Замовлення вже відкрито, продаж розпочнеться 25 листопада.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.