Представлено перший у світі гібридний мотоцикл (фото, відео) — Finance.ua

Представлено перший у світі гібридний мотоцикл (фото, відео) Сьогодні 03:52 — Технології&Авто

Представлено перший у світі гібридний мотоцикл (фото, відео), Фото: Kawasaki

Kawasaki виводить на ринок лінійку «зелених» моделей. Спочатку з’явилися перші електробайки японської марки, а тепер до них приєднався і гібрид Kawasaki Ninja 7.

Про це повідомляється на офіційному сайті японського бренду.

Новий Kawasaki Ninja 7 — перший у світі серійний гібридний мотоцикл. Він оснащений 451-кубовим двоциліндровим бензиновим двигуном і 12-сильним електромотором.

Сумарна віддача гібридної установки становить 58 к. с. у звичайному режимі і 68,5 к. с. — при активації функції e-Boost. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 4 с, у другому — 3 с.

Фото: Kawasaki

Гібрид Kawasaki Ninja 7 демонструє динаміку на рівні байків з моторами об'ємом 650−700 куб. см, але при цьому витрачає лише 4 л на 100 км — як 250-кубові мотоцикли.

Бензиновий двигун може глушитися на світлофорі, а на малих швидкостях мотоцикл Kawasaki здатний пересуватися вперед і назад на електротязі. Він оснащений 6-ступінчастою роботизованою КПП і отримав цифровий щиток приладів.

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