Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото) — Finance.ua
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Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото)
Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото)
Опубліковані офіційні фото Toyota RAV4 2023. Найпопулярніший кросовер у світі знову оновили.
Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.
Нагадаємо, що минулого року кросовер Toyota RAV4 цього покоління вже пройшов фейсліфтинг. Тоді він змінився зовні — отримав нові фари та ліхтарі, а також дещо інші бампери.
Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото)
Тепер настав час модернізувати салон Toyota RAV4. Там установили новий віртуальний щиток приладів. Дисплей став більшим (12,3 дюймів у діагоналі) і тепер його конфігурацію можна змінювати. Наприклад, він може відображати карту навігації.
Сенсорний екран на центральній панелі також збільшено до 10,5 дюймів. Крім того, розробили покращену мультимедійну систему. Функції Apple CarPlay та Android Auto стали стандартними у всіх Toyota RAV4 2023. А ще кросовер отримав покращені системи автоматичного гальмування та об’їзду перешкод.
Представлено нову Toyota RAV4 2023: як змінився популярний кросовер (фото)
Двигуни Toyota RAV4 залишилися незмінними. Модель пропонують з бензиновими моторами об’ємом 2,0 л (173 к. с.) та 2,5 л (208 к. с.), а також у гібридних версіях на 222 і 306 к. с. Як і раніше, доступні варіанти з переднім та повним приводом.
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За матеріалами:
Фокус
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