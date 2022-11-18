Представлено нову Subaru Impreza 2023 — Finance.ua
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Представлено нову Subaru Impreza 2023

Технології&Авто
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Представлено нову Subaru Impreza 2023
Представлено нову Subaru Impreza 2023, Фото: Subaru
На автошоу у Лос-Анджелесі презентували Subaru Impreza шостого покоління. Продаж моделі стартує з весни 2023 року.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Subaru.
Нова Subaru Impreza 2023 дебютувала в кузові хетчбек, а седан більше пропонувати не будуть. Авто зберегло знайомий силует, але його передня частина стала виразнішою на вигляд. Широка решітка радіатора поєднуються з розкосими діодними фарами, як у спорідненого Subaru Crosstrek 2023.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Також лінійку розширила нова спортивна версія RS з 18-дюймовими дисками та зміненими бамперами.
Хетчбек зберіг платформу попередника і за розмірами його можна порівняти з ним. Авто досягає 4460 мм у довжину при колісній базі 2570 мм.
У дусі нового Crosstrek оформлено і салон Subaru Impreza 2023. На центральній панелі тепер встановлений великий 11,6-дюймовий портретний тачскрин формату.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Також хетчбек отримав нові передні сидіння, а його шумоізоляцію значно покращили. У версії RS обробку розбавляють яскраво-червоні вставки та накладки «під карбон».
Базова Subaru Impreza 2023 оснащена 2,0-літровим 154-сильним бензиновим двигуном, а варіант RS має 2,5-літровий мотор на 185 к. с. Всі версії отримали безступеневий варіатор та постійний повний привід, а в RS також переналаштована підвіска та встановлено збільшені гальма.
За матеріалами:
Фокус
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