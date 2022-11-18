Представлено нову Subaru Impreza 2023 — Finance.ua

Представлено нову Subaru Impreza 2023 Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Представлено нову Subaru Impreza 2023, Фото: Subaru

На автошоу у Лос-Анджелесі презентували Subaru Impreza шостого покоління. Продаж моделі стартує з весни 2023 року.

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Subaru.

Нова Subaru Impreza 2023 дебютувала в кузові хетчбек, а седан більше пропонувати не будуть. Авто зберегло знайомий силует, але його передня частина стала виразнішою на вигляд. Широка решітка радіатора поєднуються з розкосими діодними фарами, як у спорідненого Subaru Crosstrek 2023.

Фото: Subaru

Також лінійку розширила нова спортивна версія RS з 18-дюймовими дисками та зміненими бамперами.

Хетчбек зберіг платформу попередника і за розмірами його можна порівняти з ним. Авто досягає 4460 мм у довжину при колісній базі 2570 мм.

У дусі нового Crosstrek оформлено і салон Subaru Impreza 2023. На центральній панелі тепер встановлений великий 11,6-дюймовий портретний тачскрин формату.

Фото: Subaru

Також хетчбек отримав нові передні сидіння, а його шумоізоляцію значно покращили. У версії RS обробку розбавляють яскраво-червоні вставки та накладки «під карбон».

Базова Subaru Impreza 2023 оснащена 2,0-літровим 154-сильним бензиновим двигуном, а варіант RS має 2,5-літровий мотор на 185 к. с. Всі версії отримали безступеневий варіатор та постійний повний привід, а в RS також переналаштована підвіска та встановлено збільшені гальма.

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