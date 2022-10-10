Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку — Finance.ua
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Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку

Технології&Авто
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Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку
Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку, Фото: Honda
Компактна Honda Jazz пройшла оновлення. Хетчбек В-класу вже надійшов у продаж у Японії (там він представлений під назвою Fit) за ціною від 1,6 до 2,3 мільйона єн ($11 000 — 16 200).
Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Нова Honda Jazz/Fit впізнається за зміненою передньою частиною та новим бамперам. Позашляховий варіант Jazz Crosstar також отримав пластикове обваження, а ще лінійку поповнив спортивний Jazz RS з величезним переднім повітрозабірником та спойлером на даху.
Фото: Honda
Фото: Honda
Салон Honda Jazz 2023 не змінився, але запропоновані нові варіанти оздоблення — тепер загальна їх кількість досягла 13. Крім того, базове оснащення поповнили система моніторингу «сліпих» зон та адаптивний круїз-контроль із напівавтономним режимом для заторів.
Початкова версія отримала потужніший 1,5-літровий двигун на 116 л. с. Гібрид Honda Jazz e:HEV також доопрацювали та підвищили віддачу його силової установки до 121 л. с. Примітно, що в окремих країнах гібридна модифікація буде доступна з повним приводом.
Фото: Honda
Фото: Honda
За матеріалами:
Фокус
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