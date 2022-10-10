Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку — Finance.ua

Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку Вчора 01:55 — Технології&Авто

Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку, Фото: Honda

Компактна Honda Jazz пройшла оновлення. Хетчбек В-класу вже надійшов у продаж у Японії (там він представлений під назвою Fit) за ціною від 1,6 до 2,3 мільйона єн ($11 000 — 16 200).

Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Нова Honda Jazz/Fit впізнається за зміненою передньою частиною та новим бамперам. Позашляховий варіант Jazz Crosstar також отримав пластикове обваження, а ще лінійку поповнив спортивний Jazz RS з величезним переднім повітрозабірником та спойлером на даху.

Фото: Honda

Салон Honda Jazz 2023 не змінився, але запропоновані нові варіанти оздоблення — тепер загальна їх кількість досягла 13. Крім того, базове оснащення поповнили система моніторингу «сліпих» зон та адаптивний круїз-контроль із напівавтономним режимом для заторів.

Початкова версія отримала потужніший 1,5-літровий двигун на 116 л. с. Гібрид Honda Jazz e:HEV також доопрацювали та підвищили віддачу його силової установки до 121 л. с. Примітно, що в окремих країнах гібридна модифікація буде доступна з повним приводом.

Фото: Honda

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.