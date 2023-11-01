Представлено найрозкішніший седан від Hyundai (фото) — Finance.ua

Представлено найрозкішніший седан від Hyundai (фото)
Преміальний седан Genesis G90 отримав ексклюзивну версію від підрозділу Genesis One Of One. Новинка вирізняється двоколірним кузовом і розкішнішим інтер'єром. Про це розповіли на сайті thekoreancarblog.
Цей Genesis G90 в білий і чорний кольори. Зовнішній вигляд доповнюють двоколірні колісні диски.
Автомобіль має подовжену колісну базу LWB. Вона пропонує більше місця для пасажирів заднього ряду сидінь.
Габарити Genesis G90 LWB:
- довжина — 5465 мм;
- ширина — 1930 мм;
- висота — 1490 мм;
- колісна база — 3370 мм.
Седан виготовлено на замовлення неназваного клієнта із Саудівської Аравії. Ексклюзивна модель обійшлася власнику в 400 000 доларів.
Ексклюзивна модифікація пропонує розкішніший інтер'єр з білої та чорної шкіри, а також оздоблення з мармуру. Ззаду встановлено два окремі сидіння з подушками та підставками для ніг.
Genesis G90 LWB оснащений м’якою гібридною установкою з 3,5-літровим турбованим бензиновим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 415 к.с. і 549 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
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