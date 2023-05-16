Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг

18
Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг
Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг
Японська компанія Sony анонсувала появу найновішого смартфона середнього рівня під назвою Xperia 10 V. Це найлегший смартфон у світі, попри те, що акумулятор його має місткість 5000 мАг. Пристрій важить лише 159 грамів.
Sony Xperia 10 V отримав чипсет Qualcomm Snapdragon 695 з 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Також можливо встановити карту пам’яті MicroSD.
У смартфоні встановлений 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1080p з частотою 60 Гц. Він захищений склом Gorilla Glass Victus. Задня частина смартфона та рамка вироблені з пластику.
Sony Xperia 10 V отримав також 48-мегапіксельну камеру та об'єктивом F/1,8 з функцією оптичної стабілізації зображення. Є ще 2 датчики на 8 Мп. Попереду розташована ще одна 8-мегапіксельна камера. Смартфон має акумулятор на 5000 мАг, який через три роки використання повинен зберегти 80% місткості.
Також заявлений захист від води та пилу IP65/68, 3,5-мм аудіороз'єм із підтримкою звуку Hi-Res та фронтальні стереодинаміки. Коштуватиме смартфон 450 євро і продаватиметься з середини червня у Європі.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.