Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг — Finance.ua

Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг Сьогодні 03:01

Представлено найлегший смартфон у світі з акумулятором 5000 мАг

Японська компанія Sony анонсувала появу найновішого смартфона середнього рівня під назвою Xperia 10 V. Це найлегший смартфон у світі, попри те, що акумулятор його має місткість 5000 мАг. Пристрій важить лише 159 грамів.

Sony Xperia 10 V отримав чипсет Qualcomm Snapdragon 695 з 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Також можливо встановити карту пам’яті MicroSD.

У смартфоні встановлений 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1080p з частотою 60 Гц. Він захищений склом Gorilla Glass Victus. Задня частина смартфона та рамка вироблені з пластику.

Sony Xperia 10 V отримав також 48-мегапіксельну камеру та об'єктивом F/1,8 з функцією оптичної стабілізації зображення. Є ще 2 датчики на 8 Мп. Попереду розташована ще одна 8-мегапіксельна камера. Смартфон має акумулятор на 5000 мАг, який через три роки використання повинен зберегти 80% місткості.

Також заявлений захист від води та пилу IP65/68, 3,5-мм аудіороз'єм із підтримкою звуку Hi-Res та фронтальні стереодинаміки. Коштуватиме смартфон 450 євро і продаватиметься з середини червня у Європі.

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