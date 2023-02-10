Представлено найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото) — Finance.ua
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Представлено найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото)

Технології&Авто
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Представлено найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото)
Представлено найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото)
На автошоу в Чикаго презентували новий Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition. Позашляховик присвятили 20-річчю екстремальної версії Rubicon. Його випустять лімітованою серією і продаватимуть за ціною від 69 585 до 112 878 доларів — це буде найдорожчий Wrangler усіх часів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.
Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition можна впізнати по особливій решітці радіатора і сталевих бамперах з дугами, а салон оздоблений червоно-чорною шкірою. Позашляховик доступний тільки з топовими двигунами — 6,4-літровим бензиновим 475-сильним V8 та гібридною установкою потужністю 375 к. с.
Представлено найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото)
Як і всі Jeep Wrangler Rubicon, ювілейна версія підготовлена до бездоріжжя. Його кліренс збільшено до 272 мм, встановлено 35-дюймові позашляхові шини BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 з функцією підкачування, посилені пороги та міцні вікна з Gorilla Glass.
Представлено найдорожчий та найекстремальніший Jeep в історії (фото)
Крім того, можна вибрати опційний пакет Level II з 37-дюймовою гумою, лебідкою, додатковими фарами, а також посиленими амортизаторами та покращеним захистом днища.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне в подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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