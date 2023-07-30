Представлено найбільший позашляховик Haval: багажник вміщує 27 валіз і трансформується у ліжко (Фото) — Finance.ua
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Представлено найбільший позашляховик Haval: багажник вміщує 27 валіз і трансформується у ліжко (Фото)

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Представлено найбільший позашляховик Haval: багажник вміщує 27 валіз і трансформується у ліжко (Фото)
Представлено найбільший позашляховик Haval: багажник вміщує 27 валіз і трансформується у ліжко (Фото)
Концерн Great Wall офіційно представив на батьківщині позашляховик Haval H5 нового покоління. Незважаючи на гігантські габарити, автомобіль має п’ятимісний салон, але об'єм багажника при цьому може сягати понад 2000 літрів.
Про це повідомляє MMR із посиланням на Carsnewschina.
Візуально позашляховик вирізняється строгим брутальним дизайном з великою трапецієподібною решіткою радіатора, пофарбованою в чорний колір задньою стійкою, «оквадраченою» задньою частиною кузова та стильними багатоспицевими дисками.
Розділивши платформу з пікапом Great Wall King Kong Poer, новий Haval H5 став найбільшим позашляховиком у лінійці бренду. Його габаритні довжина, ширина і висота становлять 5190, 1905 і 1835 мм відповідно, а колісна база сягає 3140 мм.
Цікаво, що другий ряд сидінь може розкладатися на рівну підлогу і утворювати цим повноцінне двометрове ліжко. У такому випадку об'єм багажного відділення досягає 2116 літрів, дозволяючи вміщувати до 27 валіз.
Продажі Haval H5 нового покоління розпочнуться у Китаї в серпні поточного року.
За матеріалами:
MMR
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