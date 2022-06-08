Представлено MacBook Air: новий дизайн та ціни — Finance.ua

Представлено MacBook Air: новий дизайн та ціни

Найкомпактніший ноутбук Apple офіційно виведено на ринок. Презентація пристрою відбулася напередодні на організованій «яблучниками» Всесвітній конференції розробників WWDC`22.

Відмінність нової серії MacBook Air від попередників — кардинально новий дизайн та робота від найсучаснішого чіпсету авторства купертинців М2.

Ноутбук випущений у чотирьох кольорах. Творці позиціонують пристрій як «потужніший» і «більш автономний» при набагато менших витратах енергії. Анонсована під час церемонії безперервна тривалість роботи девайсу від однієї зарядки — 18 годин.

З інших особливостей новинки експерти відзначають наявність швидкого ЗП та повернення до MagSafe. Якість відображення відео — 8К, кількість ядер у процесорі — 8, гранична конфігурація пам’яті — 24 Гб/2 Тб*.

Пристрій стане доступним для придбання в липні за ціною 1099-1199 доларів.

Осучаснений MacBook Pro 13″ також буде запропонований публіці наступного місяця за ціною від $1299.

*При використанні твердотільного накопичувача SSD.

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