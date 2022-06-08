Представлено MacBook Air: новий дизайн та ціни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено MacBook Air: новий дизайн та ціни

Вчора 00:11Технології&Авто
1031
Найкомпактніший ноутбук Apple офіційно виведено на ринок. Презентація пристрою відбулася напередодні на організованій «яблучниками» Всесвітній конференції розробників WWDC`22.
Представлено MacBook Air: новий дизайн та ціни
Відмінність нової серії MacBook Air від попередників — кардинально новий дизайн та робота від найсучаснішого чіпсету авторства купертинців М2.
Ноутбук випущений у чотирьох кольорах. Творці позиціонують пристрій як «потужніший» і «більш автономний» при набагато менших витратах енергії. Анонсована під час церемонії безперервна тривалість роботи девайсу від однієї зарядки — 18 годин.
Представлено MacBook Air: новий дизайн та ціни
З інших особливостей новинки експерти відзначають наявність швидкого ЗП та повернення до MagSafe. Якість відображення відео — 8К, кількість ядер у процесорі — 8, гранична конфігурація пам’яті — 24 Гб/2 Тб*.
Пристрій стане доступним для придбання в липні за ціною 1099-1199 доларів.
Осучаснений MacBook Pro 13″ також буде запропонований публіці наступного місяця за ціною від $1299.
*При використанні твердотільного накопичувача SSD.
За матеріалами: prostomob
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.