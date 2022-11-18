Представлено компактний смартфон Vivo V21s 5G — Finance.ua

Представлено компактний смартфон Vivo V21s 5G 18.11.2022, 01:18 — Технології&Авто

Представлено компактний смартфон Vivo V21s 5G

Компанія Vivo поповнила свій асортимент новим смартфоном середньої цінової категорії, який підійде любителям робити селфі, а також усім тим, кому набридли великі екрани.

Vivo V21s 5G пропонує компактний, але в той же час потужний AMOLED-дисплей з краплеподібним вирізом, у якому прихована «родзинка» — 44-мегапіксельна фронтальна камера з підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS).

Сам пристрій досить тонкий і легкий, його розміри — 159,68×73,90×7,29 мм, а вага — 177 грамів. Більше особливостей новинки ми перерахували нижче.

Технічні характеристики vivo V21s 5G:

екран: 6,44 дюйма, AMOLED, 2404×1080 пікселів, 90 Гц;

процесор: MediaTek Dimensity 800U;

пам’ять: 8/128 ГБ;

камера: основна 64 Мп (з OIS), надширик 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальна 44 Мп (з OIS);

акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка 33 Вт;

ОС: Android 12 із FunTouch 12.

З додаткових опцій варто виділити підтримку двох SIM-карток, 5G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.1. Ще є чіп NFC для безконтактної оплати, порт USB-C для заряджання та стандартний роз’єм для навушників 3,5 мм.

Смартфон продається на Тайвані за ціною 365 доларів. Поки що невідомо, коли новинка з’явиться в інших країнах.

iLenta За матеріалами:

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