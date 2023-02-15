Представлено компактний кемпер для подорожей із зарядкою для електромобілів (фото, відео) — Finance.ua

Представлено компактний кемпер для подорожей із зарядкою для електромобілів (фото, відео) Сьогодні 01:39 — Технології&Авто

Представлено компактний кемпер для подорожей із зарядкою для електромобілів (фото, відео), Фото: Colorado Teardrops

Американська компанія Colorado Teardrops представила компактний кемпер, спеціально створений для електромобілів. Модель The Boulder має вбудований акумулятор із можливістю реверсивної зарядки.

Про це розповіли на сайті Motor1.

The Boulder може заряджати акумулятори електромобілів під час зупинки. У цьому допомагає акумуляторна батарея на 75 кВтг.

Фото: Colorado Teardrops

Невеликий кемпер має сталеву раму із порошковим покриттям. Вага трейлера складає лише 1000 кг.

У США The Boulder може претендувати на отримання федерального податкового кредиту приблизно 12 000 доларів. Це дозволить суттєво скоротити витрати на купівлю.

У кемпері можуть поміститися до чотирьох осіб. Сидіння швидко трансформуються в ліжко розміру «queen-size» та два двоярусні ліжка.

Довжина кузова становить 3,8 метра, а загальна довжина — 5 метрів. Внутрішня ширина кабіни складає 1,5 метри.

Фото: Colorado Teardrops

Внутрішня частина кемпера виготовлена із дерева. В інтер’єрі можна знайти кілька електричних розеток на 110 вольт для заряджання гаджетів.

Початкова ціна The Boulder складає 67 000 доларів. Існує безліч опцій, якими можна оснастити кемпер.

Для трейлера є кондиціонер потужністю 2000 Вт за 3250 доларів, пропановий обігрівач за 2000 доларів і резервуар для води з ручним насосом за 650 доларів.

The Boulder надійде у продаж в другій половині 2023 року. Модель вже доступна для замовлення на сайті бренду.

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