Представлено електросамокат із камерою заднього виду та системою попередження зіткнень (фото) — Finance.ua

Представлено електросамокат із камерою заднього виду та системою попередження зіткнень (фото) Вчора 01:21 — Технології&Авто

Представлено електросамокат із камерою заднього виду та системою попередження зіткнень (фото)

Італійський стартап TO.TEM запустив продаж електричних самокатів Lynx. Вони мають складану конструкцію, три колеса для кращої стійкості, широку дерев’яну деку, а також кілька незвичних для цього сегменту функцій. Так, старша версія Lynx йде з передоплаченим на рік доступом до навігації, камерою заднього виду і системою попередження зіткнень, яка сповістить про автомобіль, що швидко наближається.

Складаний електричний самокат TO.TEM Lynx випускають у двох версіях: eMotion та eVision. Обидві оснащені 350-ватним електромотором (0,48 к.с.), але відрізняються батареями. В eMotion стоїть акумулятор на 187 ват-годин, що забезпечує дальність ходу до 20 кілометрів, а в eVision — на 360 ват-годин. Максимальна швидкість самокатів — 25 кілометрів на годину, граничний кут підйому, який вони можуть подолати, — 15 відсотків, або 8,5 градуса.

При цьому eVision на півкілограма важчий за eMotion. Однак і той, і інший витримують вагу до 110 кілограмів і мають ступінь захисту від пилу та води IP54. Але найцікавіше, що eVision також оснащений навігацією, задньою камерою і системою попередження зіткнень, майже як в автомобілі.

Такий самокат коштує 1199 євро, тоді як за TO.TEM Lynx eMotion просять 899 євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.