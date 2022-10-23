Представлено екстремальний позашляховик Toyota для найтяжчого бездоріжжя (фото) — Finance.ua
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Представлено екстремальний позашляховик Toyota для найтяжчого бездоріжжя (фото)

Технології&Авто
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Представлено екстремальний позашляховик Toyota для найтяжчого бездоріжжя (фото)
Представлено екстремальний позашляховик Toyota для найтяжчого бездоріжжя (фото), Фото: carscoops.com
У Toyota Fortunner з’явилася нова екстремальна версія. Рамний позашляховик підготували до використання в найсуворіших умовах.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Fortunner виконали в ательє Autobot Offroad. Авто назвали Project Albino та готові доопрацьовувати позашляховики на замовлення подібним чином.
За основу взято стандартний Toyota Fortuner 2022 у версії GR-S. Йому збільшили кліренс на 152 мм (до 377 мм) та встановили 35-дюймову позашляхову гуму. З’явилися сталеві бампери, захист днища та шноркель для подолання водних перешкод.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Крім того, у Fortuner новий капот із повітрозабірниками, а на даху встановлений багажник. У салоні з’явилися спортивні сидіння Recaro, обшиті шкірою та алькантарою.
Toyota Fortuner Project Albino оснащений стандартним 2,8-літровим турбодизелем на 200 л. с., у якого замінено повітряний фільтр та вихлопну систему. Позашляховик отримав допрацьовану підвіску з новими амортизаторами та ефективніші гальма.
За матеріалами:
Фокус
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