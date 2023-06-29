Представлено бюджетний електросамокат McLaren за $2400 (фото) — Finance.ua

Представлено бюджетний електросамокат McLaren за $2400 (фото)
Компанія McLaren Applied представила електричний самокат Lavoie Series 1. Модель вирізняється унікальною технологією складання.
Про це повідомили на сайті Top Gear.
McLaren Lavoie Series 1 може скластися за допомогою натискання на кнопку. Ця технологія називається «Flowfold» і була запатентована британським виробником.
Спереду розташована незвичайна світлотехніка трикутної форми. Також з боків встановлені світлодіодні смуги, для кращого виявлення водія самоката вночі.
Електросамокат можна замовити в декількох кольорах на вибір. Загалом буде випущено 469 екземплярів, кожен з яких отримає свій індивідуальний номер і табличку з підписом дизайнера Яна Каллума.
McLaren Lavoie Series 1 доступний у двох версіях — стандартній і MAX. Перша модифікація оснащена акумуляторною батареєю місткістю 468 Вт⋅год і може проїхати до 40 км на одному заряді. Вартість цієї версії становить $2400.
McLaren Lavoie Series 1 MAX пропонує акумуляторну батарею місткістю 702 Вт⋅год, що забезпечує запас ходу до 61 км. Ціна топової модифікації становить $2780.
Електросамокат може розвивати максимальну швидкість 40 км/год. Водії можуть обрати три режими їзди: економний, крейсерський і спортивний.
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