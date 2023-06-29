Представлено бюджетний електросамокат McLaren за $2400 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено бюджетний електросамокат McLaren за $2400 (фото)

Технології&Авто
20
Представлено бюджетний електросамокат McLaren за $2400 (фото)
Представлено бюджетний електросамокат McLaren за $2400 (фото), Фото: McLaren
Компанія McLaren Applied представила електричний самокат Lavoie Series 1. Модель вирізняється унікальною технологією складання.
Про це повідомили на сайті Top Gear.
McLaren Lavoie Series 1 може скластися за допомогою натискання на кнопку. Ця технологія називається «Flowfold» і була запатентована британським виробником.
Спереду розташована незвичайна світлотехніка трикутної форми. Також з боків встановлені світлодіодні смуги, для кращого виявлення водія самоката вночі.
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Електросамокат можна замовити в декількох кольорах на вибір. Загалом буде випущено 469 екземплярів, кожен з яких отримає свій індивідуальний номер і табличку з підписом дизайнера Яна Каллума.
McLaren Lavoie Series 1 доступний у двох версіях — стандартній і MAX. Перша модифікація оснащена акумуляторною батареєю місткістю 468 Вт⋅год і може проїхати до 40 км на одному заряді. Вартість цієї версії становить $2400.
McLaren Lavoie Series 1 MAX пропонує акумуляторну батарею місткістю 702 Вт⋅год, що забезпечує запас ходу до 61 км. Ціна топової модифікації становить $2780.
Електросамокат може розвивати максимальну швидкість 40 км/год. Водії можуть обрати три режими їзди: економний, крейсерський і спортивний.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.