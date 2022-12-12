Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro — Finance.ua

Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro
Презентація нових флагманів Xiaomi відбулася майже на два тижні пізніше, ніж спочатку планувала компанія. Багато що про Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro було вже відомо з витоків чи офіційних анонсів, але виробник знайшов, чим здивувати.
Схожість зі смартфонами Apple простежується у формі камери (її дизайн однаковий в обох пристроях), а у випадку молодшої моделі ще й у формі корпусу з пласкими гострими гранями. У Xiaomi 13 Pro краї скруглені.
Камери
Камери для нових смартфонів створювались у співпраці з компанією Leica. Раніше це партнерство допомогло створити Xiaomi Mi 12S Ultra, фотоможливості якого отримали вельми позитивні відгуки від користувачів та оглядачів.
У Xiaomi 13 блок камер складається з:
- Основного модуля Sony IMX 800 на 50 мегапікселів із системою стабілізації Hyper OIS.
- Надширококутного на 12 мегапікселів,
- Телефотомодуля з об’єктивом Leica на 10 мегапікселів та з підтримкою 3-кратного оптичного зуму.
У Pro-версії камери такі:
- Основний дюймовий датчик Sony IMX 989 з об’єктивом Leica на 50 мегапікселів зі світлосилою f/1,9 та системою стабілізації Hyper OIS.
- Ширококутний на 50 мегапікселів.
- Телефото на 50 мегапікселів з підтримкою 3-кратного зуму.
Фронтальна камера обох апаратів на 32 мегапікселі.
Інші характеристики
Моделі працюють під управлінням нового флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 2. Вони також оснащені системою рідкого охолодження для розсіювання тепла. Обидва пристрої оснащені 8 або 12 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувачем UFS 4.0 об’ємом 128, 256 або 512 гігабайтів.
- Смартфони мають AMOLED-дисплеї з підтримкою частоти оновлення 120 герців, піковою яскравістю 1900 нітів, а також технологіями HDR10+, Dolby Vision та HLG. У Xiaomi 13 задіяна технологія E6, Pro-версії — E6 LTPO, тобто екран може змінювати частоту оновлення залежно від сценарію використання.
- У Xiaomi 13 плаский Full HD+ екран з діагоналлю 6,36 дюйма, тоді як Pro-версія отримала 6,73-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD+ та вигнутими краями. Екрани обох покриті захисним склом Gorilla Glass Victus.
- Новинки мають корпуси із захистом від води та пилу за стандартом IP68.
Xiaomi 13 і 13 Pro мають версії з блакитною наношкірою на задній панелі, з якою смартфон легше очищати від бруду. Xiaomi 13 отримає кілька варіантів окрасу: чорний, білий, сірий, червоний, синій, зелений і жовтий. Xiaomi 13 Pro — лише сірий, чорний і білий.
Ціни
Вартість Xiaomi 13:
8 + 128 гігабайтів — 3999 юанів (трохи більше 21 000 гривень). 8 + 256 гігабайтів — 4299 юанів.12 + 256 гігабайтів — 4599 юанів.12 + 512 гігабайтів — 4999 юанів.
Вартість Xiaomi 13 Pro:
8 + 128 гігабайтів — 4999 юанів. 8 + 256 гігабайтів — 5399 юанів. 12 + 256 гігабайтів — 5799 юанів. 12 + 512 гігабайтів — 6299 юанів (33 400 гривень).
Xiaomi 13 і 13 Pro доступні для попередніх замовлень з 11 грудня в Китаї, а в повноцінний продаж надійдуть 14 грудня.
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