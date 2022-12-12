Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro — Finance.ua

Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Презентація нових флагманів Xiaomi відбулася майже на два тижні пізніше, ніж спочатку планувала компанія. Багато що про Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro було вже відомо з витоків чи офіційних анонсів, але виробник знайшов, чим здивувати.

Схожість зі смартфонами Apple простежується у формі камери (її дизайн однаковий в обох пристроях), а у випадку молодшої моделі ще й у формі корпусу з пласкими гострими гранями. У Xiaomi 13 Pro краї скруглені.

Камери

Камери для нових смартфонів створювались у співпраці з компанією Leica. Раніше це партнерство допомогло створити Xiaomi Mi 12S Ultra, фотоможливості якого отримали вельми позитивні відгуки від користувачів та оглядачів.

У Xiaomi 13 блок камер складається з:

Основного модуля Sony IMX 800 на 50 мегапікселів із системою стабілізації Hyper OIS.

Надширококутного на 12 мегапікселів,

Телефотомодуля з об’єктивом Leica на 10 мегапікселів та з підтримкою 3-кратного оптичного зуму.

У Pro-версії камери такі:

Основний дюймовий датчик Sony IMX 989 з об’єктивом Leica на 50 мегапікселів зі світлосилою f/1,9 та системою стабілізації Hyper OIS.

Ширококутний на 50 мегапікселів.

Телефото на 50 мегапікселів з підтримкою 3-кратного зуму.

Фронтальна камера обох апаратів на 32 мегапікселі.

Інші характеристики

Моделі працюють під управлінням нового флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 2. Вони також оснащені системою рідкого охолодження для розсіювання тепла. Обидва пристрої оснащені 8 або 12 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувачем UFS 4.0 об’ємом 128, 256 або 512 гігабайтів.

Нова лінійка смартфонів Xiaomi / Фото Xiaomi

Смартфони мають AMOLED-дисплеї з підтримкою частоти оновлення 120 герців, піковою яскравістю 1900 нітів, а також технологіями HDR10+, Dolby Vision та HLG. У Xiaomi 13 задіяна технологія E6, Pro-версії — E6 LTPO, тобто екран може змінювати частоту оновлення залежно від сценарію використання.

У Xiaomi 13 плаский Full HD+ екран з діагоналлю 6,36 дюйма, тоді як Pro-версія отримала 6,73-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD+ та вигнутими краями. Екрани обох покриті захисним склом Gorilla Glass Victus.

Новинки мають корпуси із захистом від води та пилу за стандартом IP68.

Xiaomi 13 і 13 Pro мають версії з блакитною наношкірою на задній панелі, з якою смартфон легше очищати від бруду. Xiaomi 13 отримає кілька варіантів окрасу: чорний, білий, сірий, червоний, синій, зелений і жовтий. Xiaomi 13 Pro — лише сірий, чорний і білий.

Ціни

Вартість Xiaomi 13:

8 + 128 гігабайтів — 3999 юанів (трохи більше 21 000 гривень). 8 + 256 гігабайтів — 4299 юанів.12 + 256 гігабайтів — 4599 юанів.12 + 512 гігабайтів — 4999 юанів.

Вартість Xiaomi 13 Pro:

8 + 128 гігабайтів — 4999 юанів. 8 + 256 гігабайтів — 5399 юанів. 12 + 256 гігабайтів — 5799 юанів. 12 + 512 гігабайтів — 6299 юанів (33 400 гривень).

Xiaomi 13 і 13 Pro доступні для попередніх замовлень з 11 грудня в Китаї, а в повноцінний продаж надійдуть 14 грудня.

Телеканал 24 За матеріалами:

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