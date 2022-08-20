Представлені дротові навушники OnePlus Nord Wired Earphones — Finance.ua
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Представлені дротові навушники OnePlus Nord Wired Earphones

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Пристрій оснащується 3.5-мм аудіороз’ємом, драйверами діаметром 9.2 мм, звуковою порожниною об’ємом 0.42 см³. Їх дизайн багато в чому ідентичний дизайну Bullets Wireless Z. Захист від вологи відповідає ступеню IPX4.
Представлені дротові навушники OnePlus Nord Wired Earphones
OnePlus Nord Wired Earphones отримали вбудований мікрофон. Елементи керування є фізичними. Для портативності та зручного керування звуком кожен навушник оснащений магнітом.
Компанія стверджує, що навушники найкраще працюють із телефонами OnePlus з 3.5-мм аудіороз’ємом.
Вартість OnePlus Nord Wired Earphones складає 20 євро. Пристрій продаватиметься в Північній Америці та Азії. Випускається новинка лише у чорному кольорі. У комплекті є три пари силіконових вушних вкладишів малого, середнього та великого розміру.
За матеріалами:
iLenta
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