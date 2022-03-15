Предмети розкоші і підвищені мита на товари: Британія ввела нові санкції проти рф — Finance.ua

Предмети розкоші і підвищені мита на товари: Британія ввела нові санкції проти рф

Вчора 16:17 — Світ

Предмети розкоші і підвищені мита на товари: Британія ввела нові санкції проти рф

Уряд Великої Британії у вівторок оголосив про заборону на експорт до росії товарів класу люкс, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення британського уряду.

«Уряд Великої Британії сьогодні оголосив про заборону на експорт в росію високоякісних товарів класу люкс, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів, які на 35 процентних пунктів підвищили поточні ставки», — йдеться у повідомленні.

російська «водка» є одним із знакових продуктів, які постраждали від підвищення тарифів, тоді як заборона на експорт, ймовірно, торкнеться автомобілів класу люкс, модного високоякісного одягу та творів мистецтва.

«Ці заходи завдадуть максимальної шкоди військовій машині путіна, одночасно мінімізуючи вплив на британський бізнес, оскільки лідери G7 об’єдналися, щоб запровадити нову хвилю економічних санкцій проти Москви», — заявили у британському уряді.

Як зазначається, олігархи та інші члени еліти, які розбагатіли за правління президента путіна і підтримують його незаконне вторгнення в Україну, будуть позбавлені доступу до предметів розкоші.

«Відмова росії в доступі до режиму найбільшого сприяння для ключових імпортних товарів і застосування додаткових мит обмежить російський експорт до Британії. Велика Британія співпрацює з нашими міжнародними партнерами та підтримує Світову організацію торгівлі, щоб ті, хто не поважає заснований на правилах міжнародний порядок, пожинали його плоди», — стверджують в уряді Британії.

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