Правила виплат родичам загиблих військових змінилися: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Правила виплат родичам загиблих військових змінилися: Зеленський підписав закон Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Правила виплат родичам загиблих військових змінилися: Зеленський підписав закон

В Україні військовослужбовці тепер зможуть самостійно визначати отримувача одноразової грошової допомоги у випадку їх смерті. У четвер, 28 грудня, президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги».

Проєкт цього Закону опрацьовувався Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Закон дає право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги наступним категоріям:

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовцям, військовозобов'язаним або резервістам (призваним на навчальні, перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);

працівникам об'єктів критичної інфраструктури;

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

поліцейським.

Після приведення нормативно-правових актів Кабміну у відповідність до цього Закону, вищевказані категорії громадян зможуть визначати, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті або загибелі.

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Водночас, незалежно від змісту особистого розпорядження право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

У разі відсутності особистого розпорядження на відповідну частку одноразової грошової допомоги мають право:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті;

діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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Уряд має привести нормативно-правові акти у відповідність до Закону, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.

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