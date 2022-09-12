Правила видачі національних віз у Польщі для українців змінились — Finance.ua

Правила видачі національних віз у Польщі для українців змінились Вчора 18:00

З 7 вересня правила видачі національних віз у Польщі для українців змінилися — навіть подавши заявку, її зможуть отримати не всі.

Про це повідомляє InPoland.

Відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ та адміністрації від 10 вересня 2022 року оформити національну візу в Польщі можуть ті громадяни України, які працюють у міжнародних компаніях автоперевезень водіями або є членами екіпажу літаків. Зміни стосуються, зокрема, анкет для отримання національної візи, а саме її нового зразка.

Подати документи на національну візу за новими правилами можна до 31 грудня 2022 року.

Щоб податись на національну візу, необхідно виконати такі умови:

легально перебувати на території Польщі на момент подання національної візи;

офіційно працювати у галузі перевезень водієм (вантажні перевезення);

офіційно працювати членом екіпажу літака.

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Подавати документи потрібно особисто до воєводського управління за місцем проживання. При собі потрібно мати закордонний паспорт із національною візою «D»:

віза була видана з гуманітарних причин (відповідно до ст. 60 ч. 1 Закону про іноземців);

віза з правом перебування у РП строком не менше 1 року;

віза з правом перебування у Польщі протягом періоду, який закінчився не раніше 24 лютого 2022 року, але не пізніше 31 грудня 2022 року.

Крім цього, потрібно надати кольорову фотографію, зроблену незадовго до візиту, розміром 3,5 мм на 4,5 мм, де чітко видно очі.

Заявник повинен надати дозвіл на роботу в Польщі або доручення іноземцю, в якому зазначено, що віза була видана у зв’язку з працевлаштуванням на одну з таких посад: водій цистерни, водій вантажного автомобіля, тракторист або водій іншого вантажного транспорту.

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