Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві — Finance.ua

Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві Сьогодні 11:45 — Кримінал

Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві, Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки України спільно зі Службою безпеки України викрили групу фальшивомонетників під час спроби продажу підроблених $50 тис.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що схему організував львівʼянин та залучив до неї мешканців Ужгорода та Києва. Всі підроблені банкноти номіналом у 100 доларів США були зразка 2006 року та мали високу якість.

У столиці група планувала продати чергову партію фальшивих купюр — півмільйона «доларів США».

Фото: esbu.gov.ua

Детектив БЕБ затримав одного з фігурантів безпосередньо під час спроби збуту 50 тисяч підробленої іноземної валюти.

Правоохоронці провели обшуки у Києві, Львові та Ужгороді. За їх результатами виявили та вилучили понад 70 тис. доларів США, з них 50 — з ознаками підроблення.

Наразі одного з фальшивомонетників, що причетний до організації злочинної групи, затримано. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (зберігання, придбання, перевезення, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,4 млн грн.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.

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