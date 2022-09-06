Правоохоронці піймали банду, яка обікрала офіси на 12 млн гривень — Finance.ua

Правоохоронці піймали банду, яка обікрала офіси на 12 млн гривень Вчора 19:34 — Кримінал

Правоохоронці піймали банду, яка обікрала офіси на 12 млн гривень, www.gp.gov.ua

Правоохоронці затримали банду, яка обікрала офіси на 12 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом липня-вересня 2022 року члени організованої групи в умовах воєнного стану на території Київської та Вінницької областей систематично вчиняли крадіжки майна в особливо великих розмірах. Маскуючись, вони проникали до офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності та викрадали там гроші і майно. Потерпілим завдано майнову шкоду на загальну суму понад 12 млн грн.

На території м. Києва та Київської області правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання та транспортних засобах членів організованої групи. Виявлено та вилучено грошові кошти потерпілих, речі, транспортні засоби, знаряддя та засоби для вчинення злочинів.

Наразі п’ятьох учасників організованої групи затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

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