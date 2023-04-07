Правоохоронці перевозили чоловіків за кордон майже рік: ДБР викрило схему — Finance.ua

Правоохоронці перевозили чоловіків за кордон майже рік: ДБР викрило схему Сьогодні 06:32 — Кримінал

Правоохоронці перевозили чоловіків за кордон майже рік: ДБР викрило схему, Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю, який організував схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронець сформував «команду» зі своїх колег та працівників інших державних установ для вивезення військовозобов’язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

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Кожному учаснику була відведена своя роль: одні підшукували зацікавлених осіб, інші — проводили інструктажі, займалися організаційними питаннями.

«Клієнти» прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість «послуги» становила 5 тисяч доларів США.

Організатора схеми було затримано під час отримання оплати від чергового «клієнта».

За попередньою інформацією, ділки займались протиправним «бізнесом» з травня 2022 року.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон осіб призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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