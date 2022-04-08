Правоохоронці арештували майно компанії дружини Медведчука — Оксани Марченко — Finance.ua

Правоохоронці арештували майно компанії дружини Медведчука — Оксани Марченко

Вчора 09:44 — Казна та Політика

Нацполіція арештувала активи компанії, кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Марченко — дружина зниклого депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.

Про це Нацполіція повідомила у Facebook.

Так, правоохоронці арештували три квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та автівки. Зокрема, у компанії вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Усе це знайшли у межах розслідування протиправних дій посадовців компанії Марченко. Поліцейські 6 квітня провели санкціоновані судом обшуки, за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на товариство, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава».

Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.