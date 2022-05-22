Право особи на реєстрацію в центрі зайнятості на період воєнного стану — Finance.ua

Право особи на реєстрацію в центрі зайнятості на період воєнного стану

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Право особи на реєстрацію в центрі зайнятості на період воєнного стану, freepik.com

На період дії воєнного стану реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу здійснюється з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за особистою заявою особи.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України на сторінці у Facebook.

Хто може вважатись безробітним

Безробітний — це особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Статусу безробітного може набути:

особа працездатного віку до призначення пенсії за віком, на пільгових умовах або за вислугу років;

особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особа, молодше 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Кому не надається статус безробітного:

особам, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,

особам, у яких відсутній страховий стаж, за виключенням:

— молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,

— осіб, які звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і які потребують сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце.

Документи, які необхідні для взяття на облік у центрі зайнятості:

паспорт громадянина України або ID-картка (довідка про місце реєстрації);

посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця для іноземців та осіб без громадянства;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(РНОКПП), (крім випадків, пов’язаних з релігійними переконаннями, якщо особи мають відмітку в паспорті громадянина України).

Додаткові документи, залежно від категорії, подають:

внутрішньо переміщені особи — заяву про припинення трудових відносин або відповідне рішення суду; квитанцію, що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю;

особи з інвалідністю — копію довідки до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (ІПР);

особи, які звільнилися із строкової військової служби — військово-обліковий документ;

члени особистого селянського господарства — довідку про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства;

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) — військово-обліковий документ;

один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, — свідоцтво про народження дитини, рішення про встановлення опіки або рішення суду;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, — свідоцтво про народження дитини, рішення про встановлення опіки або рішення суду та/або довідку про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), — пенсійне посвідчення, рішення про встановлення опіки або рішення суду та/або довідку про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку), — пенсійне посвідчення;

дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, — копію рішення про надання статусу дитини-сироти;

особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування — довідку відповідної установи;

особа, якій виповнилося 15 років — заяву одного з батьків про згоду на працевлаштування, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження про встановлення опіки чи піклування;

учасники бойових дій — посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

Як здійснюється реєстрація та подача заяви:

під час відвідування центру зайнятості;

за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Статус розгляду заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Результат розгляду заяви буде відображено у вашому кабінеті, направлено на електронну пошту та надіслано на телефон у вигляді смс.

Допомога по безробіттю нараховується після прийняття рішення про надання статусу безробітного на вказаний соціальний рахунок з визначеною періодичністю та урахуванням наданих службою зайнятості послуг у цей період.

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