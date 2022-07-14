Працівники ДБР виявили в посадовиці харківської податкової 2,3 млн гривень необґрунтованих доходів — Finance.ua
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Працівники ДБР виявили в посадовиці харківської податкової 2,3 млн гривень необґрунтованих доходів

Кримінал
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Працівники ДБР виявили в посадовиці харківської податкової 2,3 млн гривень необґрунтованих доходів
Працівники ДБР виявили в посадовиці харківської податкової 2,3 млн гривень необґрунтованих доходів
Працівники ДБР за матеріалами НАЗК викрили посадовицю харківської податкової, яка необґрунтовано стала власницею будинку та земельної ділянки у Київській області вартістю у понад 2,3 млн гривень. Справу вже передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомляє ДБР у Telegram.
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Бюро встановило, що посадовиця через третіх осіб оформила права власності на вартісне майно. Втім, легальних коштів для такої покупки вона законно отримати не могла.
«Всі зібрані доказові матеріали були передані до САП, яка своєю чергою, звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», — повідомили в ДБР.
За матеріалами:
lb.ua
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