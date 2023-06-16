Працівникам "Укрзалізниці" підвищать зарплати — Finance.ua
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Працівникам "Укрзалізниці" підвищать зарплати

Особисті фінанси
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Працівникам "Укрзалізниці" підвищать зарплати
Працівникам "Укрзалізниці" підвищать зарплати
З 1 липня тарифні ставки та посадові оклади працівників АТ «Укрзалізниця» зростуть на 10%.
Про це повідомив голова правління АТ Євген Лященко, передає пресслужба УЗ.
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Він зауважив, що підвищення заробітної плати залізничників передбачене у фінплані компанії на 2023 рік. За оцінкою Лященка, наразі фінансовий стан компанії стабільний та прогнозований.
Тому й прийняли рішення про підвищення ставки та посадових окладів працівникам.
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«Активно працюємо над збільшенням обсягів вантажоперевезень, адже наше завдання — вийти на беззбитковий рівень. Це також дозволить відшуковувати можливості для подальшого підвищення заробітної плати та повернути інші виплати», — зазначив голова правління АТ.
Востаннє «Укрзалізниця» підвищувала заробітні плати залізничників до початку повномасштабної війни, у 2021 році.
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За матеріалами:
Укрінформ
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