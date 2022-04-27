Працівник виїхав, заява на відпустку від нього не надходила: чи звільняти — Finance.ua

Працівник виїхав, заява на відпустку від нього не надходила: чи звільняти

Вчора 19:22 — Казна та Політика

Звільнення за прогул є видом дисциплінарного стягнення. Процедура притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності визначена статтею 149 Кодексу законів про працю України.

Про це пишуть в Головному управлінні у Київській області.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

Відсутність письмових пояснень працівника є підставою для поновлення його на роботі та оплати вимушеного прогулу.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо працівник є членом профспілкової організації потрібно також одержати згоду профспілки на звільнення.

Порушення процедури звільнення може призвести до виникнення індивідуального спору та подальшого розгляду його у судовому порядку.

Тому, якщо наразі неможливо забезпечити додержання вимог законодавства, в частині одержання пояснень відсутності на роботі та згоди профспілки, краще вирішувати це питання після закінчення війни.

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