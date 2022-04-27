Працівник виїхав, заява на відпустку від нього не надходила: чи звільняти — Finance.ua
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Працівник виїхав, заява на відпустку від нього не надходила: чи звільняти

Вчора 19:22Казна та Політика
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Звільнення за прогул є видом дисциплінарного стягнення. Процедура притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності визначена статтею 149 Кодексу законів про працю України.
Про це пишуть в Головному управлінні у Київській області.
До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
Відсутність письмових пояснень працівника є підставою для поновлення його на роботі та оплати вимушеного прогулу.
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
Якщо працівник є членом профспілкової організації потрібно також одержати згоду профспілки на звільнення.
Порушення процедури звільнення може призвести до виникнення індивідуального спору та подальшого розгляду його у судовому порядку.
Тому, якщо наразі неможливо забезпечити додержання вимог законодавства, в частині одержання пояснень відсутності на роботі та згоди профспілки, краще вирішувати це питання після закінчення війни.
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За матеріалами: Finance.ua
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