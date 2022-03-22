Працевлаштуватися в Чехії українцям стане простіше — Finance.ua

Працевлаштуватися в Чехії українцям стане простіше

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Працевлаштуватися в Чехії українцям стане простіше

У Чехії з понеділка, 21 березня, почне діяти спеціальний закон, який регулює надання захисту та віз, працевлаштування, соціального забезпечення, доступу до медичного обслуговування чи освіти для українців.

Про це пише Ceske Noviny.

Дозвіл на роботу

Іноземцям із країн, які не входять до ЄС, у Чехії зазвичай потрібен дозвіл на роботу. Але документ прирівнює переселенців до іммігрантів із видом на проживання, що означає, що вони зможуть шукати роботу безпосередньо і їм не потрібно йти до бюро з працевлаштування.

Також біженці матимуть змогу зареєструватися як безробітні. Їм нададуть консультації та, при дотриманні умов, підтримку та, за необхідності — перепідготовку та допомогу з працевлаштування.

Вакансії

Наразі для пошуку роботи в Чехії доступно 342 тисячі вакансій, з них три чверті — для людей без освіти або з базовою освітою. Майже 13 350 посад вільні для студентів університетів та 23 600 — для випускників середніх шкіл. 8800 вакансій припадає на охорону здоров’я і 2200 — на освіту.

Гуманітарна допомога

Новоприбулі також зможуть отримати гуманітарну допомогу у розмірі 5 000 крон для забезпечення потреб та початку життя на новому місці.

Закон діятиме до кінця березня наступного року.

Довідка Finance.ua:

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сайт з пошуку роботи Jooble, який працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування у країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої домівки через російську військову агресію.



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