Повоєнна відбудова енергосектору України передбачатиме розширення доступу споживачів до чистої енергії — Finance.ua
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Повоєнна відбудова енергосектору України передбачатиме розширення доступу споживачів до чистої енергії

Енергетика
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Масовані обстріли енергетичних об’єктів України з боку росії призвели до обмежень в електропостачанні споживачів, проте швидке його відновлення свідчить про наявність потужної системи електричних мереж в Україні.
Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков
«Війна продемонструвала, що наша енергосистема насправді дуже стійка, адже навіть під час таких масштабних атак ми забезпечуємо належну частоту, оперативно відбуваються ремонтні роботи, швидко відновлюється енергопостачання споживачам. Водночас ситуація показала, що електричні мережі залишаються дуже вразливими для ракетних ударів. Тому після перемоги ми маємо знайти рішення, як зробити наші системи електрозабезпечення більш захищеними», — зазначив заступник міністра.
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За його словами, повоєнне відновлення та розвиток енергетичного сектору мають бути, в першу чергу, швидкими та сталими, орієнтуватися на інноваційні технології та «зелену» енергію.
"Необхідно розширити доступ споживача до чистої енергії, в першу чергу, електричної. Для цього потрібно посилення енергетичної безпеки в цілому та балансової надійності нашої енергосистеми. Ми маємо значні перспективи розвитку гідроенергетики як маневрових потужностей для балансування системи. Розвиток відновлюваної енергетики — вітрової та сонячної — має супроводжуватись встановленням накопичувачів електроенергії.
Перспективи
Перспективною є також біоенергетика, зокрема, будівництво ТЕЦ на біомасі в контексті поступового заміщення вугільної генерації", — зауважив Ярослав Демченков.
Він додав, що значний потенціал має напрям відновлюваних газів, і Україна планує розвивати співпрацю з Європою у цій сфері.
Заступник міністра закликав міжнародних партнерів і бізнес вже зараз готувати проєкти з відновлення та відбудови енергетичного сектору України, співпрацювати з регіонами, щоб одразу після завершення війни розпочати їх реалізацію.

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За матеріалами:
Finance.ua
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