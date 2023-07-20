Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото) — Finance.ua
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Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)

Технології&Авто
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Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)
Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)
Mercedes готує нове покоління свого суперкара AMG GT. Новинка буде доступна тільки в кузові купе та стане швидшою за попередника. Про це розповіли на сайті Motor1.
Генеральний директор AMG Майкл Шибе підтвердив, що наступний Mercedes-AMG GT розділить платформу з кабріолетом SL. Модель також стане важчою через нове компонування інтер'єру 2+2.
Ще одним нововведенням для моделі стане наявність системи повного приводу. Перше покоління моделі було доступне тільки із заднім приводом.
Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)
Нещодавно на тестах була помічена версія AMG GT S. Вона відрізняється наявністю заднього спойлера, а також збільшеного переднього спліттера.
Перші модифікації суперкара оснастять 4,0-літровим турбованим двигуном V8 від Mercedes-AMG SL 55 і 63. Його потужність становитиме від 470 до 585 к.с. залежно від версії.
Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)
У плани AMG входить створення гібридної модифікації суперкара потужністю близько 700 к.с. Вона зможе розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.
Вартість нового Mercedes-AMG GT поки що залишається невідомою. Дебют суперкара заплановано на вересень цього року.
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