Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото) — Finance.ua

Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото) Сьогодні 02:47 — Технології&Авто

Повний привід і 585 сил: розкрито подробиці новітнього суперкара Mercedes (фото)

Mercedes готує нове покоління свого суперкара AMG GT. Новинка буде доступна тільки в кузові купе та стане швидшою за попередника. Про це розповіли на сайті Motor1.

Генеральний директор AMG Майкл Шибе підтвердив, що наступний Mercedes-AMG GT розділить платформу з кабріолетом SL . Модель також стане важчою через нове компонування інтер'єру 2+2.

Ще одним нововведенням для моделі стане наявність системи повного приводу. Перше покоління моделі було доступне тільки із заднім приводом.

Нещодавно на тестах була помічена версія AMG GT S. Вона відрізняється наявністю заднього спойлера, а також збільшеного переднього спліттера.

Перші модифікації суперкара оснастять 4,0-літровим турбованим двигуном V8 від Mercedes-AMG SL 55 і 63. Його потужність становитиме від 470 до 585 к.с. залежно від версії.

У плани AMG входить створення гібридної модифікації суперкара потужністю близько 700 к.с. Вона зможе розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

Вартість нового Mercedes-AMG GT поки що залишається невідомою. Дебют суперкара заплановано на вересень цього року.

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