Повна гарантія за банківськими вкладами можлива завдяки реструктуризації боргів ФГВФО - експерт — Finance.ua
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Повна гарантія за банківськими вкладами можлива завдяки реструктуризації боргів ФГВФО - експерт

Вчора 20:05Кредит&Депозит
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Борги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб реструктуризовано, і це дозволило забезпечити стовідсоткові гарантії за банківськими вкладами на час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника практики з реструктуризації KPMG в Україні Юрія Федоріва.
За словами Федоріва, реструктуризація боргів дозволила ФГВФО вивільнити кошти, які до цього спрямовував на погашення заборгованості.
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«Це, своєю чергою, дозволило на час війни встановити стовідсоткові гарантії за вкладами, не „залазячи до кишень“ банків. Адже законом не передбачено підвищення регулярних внесків банків. Крім того, реструктуризація зробила можливим підвищення гарантованої суми вкладів з довоєнних 200 000 грн до 600 000 грн через три місяці після завершення воєнного стану», — пише експерт.
Він також вказав на те, що розширення гарантій за вкладами виправдане лише тоді, коли в країні налагоджені сильні пруденційний нагляд та ефективна система врегулювання неплатоспроможності.
В Україні обидві ці умови реалізовані. Зокрема, завдяки тому, що Фонд гарантування у роки попередньої кризи повністю виконав свої зобов’язання перед вкладниками, виплативши двом мільйонам вкладників понад 90 млрд грн, у суспільстві сформувалось розуміння того, що при неплатоспроможності банку чи його ліквідації вкладники отримають свої кошти в межах гарантованої суми.
Також за минулі роки був суттєво посилений банківський нагляд.
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Як наслідок, з початку війни в Україні не тільки не відбувається відтік коштів фізичних осіб з банків, а навпаки, зафіксовано зростання на 10,8% за перший квартал: станом на 1 лютого 2022 року сума залишків складала 713,5 млрд грн, станом на 1 березня 2022 року вона зменшилась до 705,3 млрд грн, а вже на 1 квітня 2022 року відбулось суттєве зростання до 767,8 млрд грн.
Нагадаємо, 13 квітня набрав сили закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», яким передбачено реструктуризацію заборгованості Фонду перед державою за позиками, що були йому надані для подолання наслідків банківської кризи 2014-2017 рр.
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За матеріалами: РБК-Україна
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