Повільно і впевнено котиться вниз: що з російським держбюджетом — Finance.ua
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Повільно і впевнено котиться вниз: що з російським держбюджетом

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Наддоходи росії внаслідок панічного зростання цін цієї весни на енергоносії у світі — закінчилися.
Про це повідомив на своїй сторінці Олег Гетьман, економічний експерт.
За словами експерта, прибутки країни-агресорки різко зменшуються. На сьогоднішній день спостерігається падіння щомісячних доходів росії майже вдвічі.
Щодо витрат, то з березня по серпень витрати значно перевищують довоєнний рівень, у середньому вони вищі на 465 мільярдів рублів щомісяця.
Отже, у липні та серпні витрати стали значно перевищувати доходи росії. Дефіцит бюджету у липні становив 1 трильйон рублів, у серпні — 344 мільярди рублів.
Наступні місяці очікується подальше скорочення доходів росії, внаслідок суттєвого зменшення постачання газу в ЄС та світового обмеження ціни на нафту росії з грудня 2022 року, — додає Олег Гетьман.

Золотовалютні резерви тануть

За даними, оприлюдненими економічним експертом, порівняно із січнем 2022 року загальний обсяг міжнародних резервів росії зменшився станом на 1 вересня на 64 мільярди доларів.
У серпні обсяг резервів становив 577 мільярдів доларів, а у вересні — 566 мільярдів доларів.
З ци 566 мільярдів доларів — заморожені (у євро, доларах, фунтах) близько 300 мільярдів доларів, ще близько 130 мільярдів у золоті під санкціями, — підкреслює експерт.

росія та газ

Нагадаємо, що країна-агресорка намагатиметься якимось чином зірвати опалювальний сезон в Україні та Європі.
  • Як розповів виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко, газотранспортна система України працює менше ніж на 20% від загальної потужності, тобто на сьогоднішній день транзит газу з росії до ЄС через Україну критично низький.
  • За прогнозами експерта, найбільше в цій газовій баталії постраждає росія, яка втрачає європейський ринок.
  • Ситуація, що склалася з транзитом газу, стане для України можливістю розвивати внутрішній газовидобуток після перемоги і стати експортерами газу в ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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