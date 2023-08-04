Повідомлення рф про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Повідомлення рф про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю — Bloomberg

Фондовий ринок
29
Повідомлення Міноборони рф про атаку на порт Новоросійська одразу призвело до підвищення цін на пшеницю, які напередодні знизилися до двохмісячних мінімумів, при тому, що саме росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки.
Про це пише агентство Bloomberg.
Місце для вашої реклами
«Міністерство оборони росії повідомило про спробу атаки на військово-морську базу Новоросійськ вночі двома морськими безпілотниками, обидва з яких були знищені. … Ф’ючерси на пшеницю зросли після того, як російська влада закрила порт Новоросійськ для морського руху після атаки безпілотника», — йдеться в повідомленні.
Агентство наголошує, ціни на пшеницю цього тижня впали майже на 10%, а в четвер, 3 серпня, були найнижчими за майже два місяці.
Водночас росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки.
Агентство також наголошує, що ф’ючерси на пшеницю стають все більш нестабільними після того, як росія атакувала українські морські та річкові порти, одразу після виходу з угоди про дозвіл на поставки українського врожаю через Чорне море.
Вибухи у порту Новоросійська прокоментувала також речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода, яка вважає, що це може бути провокація росії.
«Тут треба розуміти, що вся ситуація, яка була подана, вкладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі, від імені російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати безпеку морську і не благонадійна щодо порядку ведення навігації в Чорному морі», — сказала Гуменюк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.