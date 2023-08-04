Повідомлення рф про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю — Bloomberg Сьогодні 14:37 — Фондовий ринок

Повідомлення Міноборони рф про атаку на порт Новоросійська одразу призвело до підвищення цін на пшеницю, які напередодні знизилися до двохмісячних мінімумів, при тому, що саме росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки.

Про це пише агентство Bloomberg.

«Міністерство оборони росії повідомило про спробу атаки на військово-морську базу Новоросійськ вночі двома морськими безпілотниками, обидва з яких були знищені. … Ф’ючерси на пшеницю зросли після того, як російська влада закрила порт Новоросійськ для морського руху після атаки безпілотника», — йдеться в повідомленні.

Агентство наголошує, ціни на пшеницю цього тижня впали майже на 10%, а в четвер, 3 серпня, були найнижчими за майже два місяці.

Водночас росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки.

Агентство також наголошує, що ф’ючерси на пшеницю стають все більш нестабільними після того, як росія атакувала українські морські та річкові порти, одразу після виходу з угоди про дозвіл на поставки українського врожаю через Чорне море.

Вибухи у порту Новоросійська прокоментувала також речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода, яка вважає, що це може бути провокація росії.

«Тут треба розуміти, що вся ситуація, яка була подана, вкладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі, від імені російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати безпеку морську і не благонадійна щодо порядку ведення навігації в Чорному морі», — сказала Гуменюк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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