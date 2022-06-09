Повернути, як було: Марченко обґрунтував скасування безмитного ввезення авто — Finance.ua

Повернути, як було: Марченко обґрунтував скасування безмитного ввезення авто

Вчора 15:18 — Казна та Політика

Повернути, як було: Марченко обґрунтував скасування безмитного ввезення авто

Кабінет міністрів проситиме депутатів Верховної Ради скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами. Видатки бюджету значно перевищують надходження.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, яке транслювалося на YouTube

«За травень у нас було зібрано 101,3 млрд гривень за загальним фондом: Податкова служба зібрала 73 млрд гривень, а Митна служба — 9,5 млрд гривень», — зазначив він.

Водночас видатки становлять 251 млрд гривень.

«Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження», — сказав Марченко.

Марченко нагадав про урядовий проект, яким передбачається відновлення мит та ПДВ, у тому числі для авто громадян.

«Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком», — сказав він та заявив, що уряд просить Раду відновити податки на митниці, «як це було до початку війни».

За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували вже кілька законопроєктів, які пропонують скасувати «нульове» розмитнення раніше закінчення воєнного стану на території України;

у березні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.



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