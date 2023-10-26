Повернення легенди: представлено нову Honda Prelude (фото) — Finance.ua

Повернення легенди: представлено нову Honda Prelude (фото) Вчора 00:21 — Технології&Авто

Повернення легенди: представлено нову Honda Prelude (фото)

У Токіо на автосалоні Japan Mobility Show дебютувала нова Honda Prelude. Це концепт-кар, але представники японської компанії заявили про намір запустити купе у виробництво. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Honda.

Нова Honda Prelude дещо більша за всіх своїх попередників. Габарити авто не вказані, але довжина явно перевищує 4,5 метра.

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Прототип Prelude вирізняється елегантним дизайном з довгим капотом і вигнутим дахом і в профіль більше нагадує купе Honda Civic 9 і 10 поколінь. Виражений «ніс» підкреслений діодною смугою. Ззаду встановлено загострений спойлер.

Про те, що концепт-кар Honda Prelude близький до серійної моделі, свідчать дрібні деталі на кшталт традиційних дзеркал заднього виду (а не камер) або гальм Brembo, що видніються крізь шпарини у 20-дюймових дисках.

Салон Honda Prelude не показали — він захований за тонованим склом. Тримають у секреті і характеристики Honda Prelude — заявлено лише, що купе буде електричним.

Нагадаємо, що недороге передньопривідне купе Honda Prelude випускали з 1978 по 2001 роки. Загалом побачили світ п’ять поколінь моделі. Це була одна з перших у світі моделей з керованими задніми колесами.

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