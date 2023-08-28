Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу — Finance.ua

Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу

Повернення довоєнного рівня оподаткування спрямоване, перш за все, на великі компанії, які із початком повномасштабної війни перейшли на спрощену систему оподаткування, і вже в меншу чергу — на фізичних осіб-підприємців.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що в першу чергу йдеться не про оподаткування фізичних осіб-підприємців.

«Нас не так цікавить оподаткування фізичних осіб-підприємців, нас цікавить справедливість і правила гри. Тому що на початку вторгнення були прийняті рішення, які дозволили великому бізнесу вибрати спрощений метод оподаткування і платити мінімальну суму податків, мінімізуючи свої податкові зобов’язання», — сказав міністр.

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За його словами, зараз очікувані надходження від сплати податків можуть скласти не менше 8 млрд гривень.

«Наше завдання було урівноважити цю ситуацію, і ми це зробили», — додав очільник Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

у березні 2022 року парламент ухвалив закон про податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку — зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;

30 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила податковий законопроект № 8401, що передбачав скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%. Ухвалення цього закону є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

17 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень. Закон набув чинності з 1 серпня.

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УНІАН За матеріалами:

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