Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу — Finance.ua
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Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу

Казна та Політика
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Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу
Повернення довоєнних податків: у Мінфіні пояснили, кого це зачепить в першу чергу
Повернення довоєнного рівня оподаткування спрямоване, перш за все, на великі компанії, які із початком повномасштабної війни перейшли на спрощену систему оподаткування, і вже в меншу чергу — на фізичних осіб-підприємців.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що в першу чергу йдеться не про оподаткування фізичних осіб-підприємців.
«Нас не так цікавить оподаткування фізичних осіб-підприємців, нас цікавить справедливість і правила гри. Тому що на початку вторгнення були прийняті рішення, які дозволили великому бізнесу вибрати спрощений метод оподаткування і платити мінімальну суму податків, мінімізуючи свої податкові зобов’язання», — сказав міністр.
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За його словами, зараз очікувані надходження від сплати податків можуть скласти не менше 8 млрд гривень.
«Наше завдання було урівноважити цю ситуацію, і ми це зробили», — додав очільник Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

  • у березні 2022 року парламент ухвалив закон про податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку — зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;
  • 30 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила податковий законопроект № 8401, що передбачав скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%. Ухвалення цього закону є умовою, передбаченою угодою з МВФ.
  • 17 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень. Закон набув чинності з 1 серпня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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