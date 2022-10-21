Повернення акцизів на пальне не вплинуло на ціни - експерт — Finance.ua

Повернення акцизів на пальне не вплинуло на ціни - експерт Вчора 09:15 — Енергетика

Повернення акцизів та ПДВ на пальне не мало впливу на ціни на українському ринку, натомість до підвищення цін призвело рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.

«Як ми й передбачали, особливого впливу це не мало. Насправді мала вплив інша ситуація — рішення ОПЕК, які разом із іншими потужними гравцями (такими, як росія, Казахстан, Азербайджан) досягли два тижні тому рішення про скорочення видобутку нафти», — сказав Куюн.

Він зауважив, що це призвело до різкого стрибка цін на нафту, (на 15%), що потягнуло за собою автоматичне підвищення цін на нафтопродукти. Так, на світових ринках дизельне пальне здорожчало на 20%, бензин — на 7-8%.

«Така ситуація призвела до корекції цін на пальне в Україні. За останні два тижні ціна на дизпальне зросла на 2 грн за літр в середньому у роздрібі. Бензин залишився без змін, і є корекція в межах 1 грн за літр на скраплений газ», — зазначив експерт.

За його прогнозом, ціни на заправних станціях невдовзі стабілізуються, серйозних коливань не буде.

Куюн також повідомив, що порівняно із минулим роком в Україні скоротилося споживання пального. Зокрема, споживання дизпалива впало на 30%, бензину — на 35-40%, скрапленого газу — на 50%.

Довідка Finance.ua:

Як повідомлялося, у вересні Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 7668-д, який відновлює акцизний податок на пальне в Україні.

Ставка акцизу на бензин, дизель, паливо моторне альтернативне, біодизель встановлена на рівні 100 євро за 1000 літрів, скраплений газ, бутан, ізобутан — 52 євро за 1000 літрів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.