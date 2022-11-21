Поважні причини: коли військовозобов'язаний має право не з'явитися вчасно за повісткою до військкомату — Finance.ua

Поважні причини: коли військовозобов'язаний має право не з'явитися вчасно за повісткою до військкомату Сьогодні 09:44

Повістки продовжують надходити чоловікам від 18 до 60 років, адже триває воєнний стан, який уряд продовжив до 19 лютого 2023 року. Але трапляються випадки, коли військовозобов’язаний може з поважної причини не прийти вчасно до військкомату.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Залежно від виду повістки чоловіки, які її отримали, повинні з’явитися у територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, взявши з собою низку документів. Проте в Україні постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори» визначаються випадки, коли за неявку не передбачена відповідальність.

У вересні поточного року перелік значно скоротили, і тепер до таких причин відносять:

хворобу, яка не дає можливості самостійно рухатися;

необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов’язаним, також не повинно бути близьких родичів, які здатні взяти на себе догляд);

відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов’язаного або резервіста.

У разі якщо ви маєте поважну причину, яка не дозволяє вчасно відвідати військкомат після отримання повістки, варто надати для підтвердження офіційні документи або довідки. Також зауважимо, що наявність на руках «білого квитка» не є беззаперечною підставою до звільнення від мобілізації, оскільки у ньому зазначають категорію, до якої належить військовозобов’язаний.

Загалом існують три категорії таких квитків:

обмежена придатність (у мирний час особа не призивається на службу, у воєнний час — залежно від стану здоров’я);

тимчасова непридатність (людину не мобілізують на військову службу в мирний час, але у воєнний визнають обмежено придатною);

повна непридатність.

Лише третя категорія дозволяє чоловікам не служити в армії незалежно від ситуації в країні.

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