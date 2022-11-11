Потужність електромобілів BMW сягатиме 1340 кінських сил — Finance.ua

Потужність електромобілів BMW сягатиме 1340 кінських сил Сьогодні 07:02 — Фондовий ринок

Моделі BMW Neue Klasse матимуть потужність до 1341 к.с., батареї будуть ємністю 75-150 кВт/год, а високопродуктивний зарядний пристрій забезпечить поповнення до 50 км запасу ходу за хвилину зарядки.

Майбутня платформа BMW Neue Klasse (новий клас), присвячена електромобілям, має першорядне значення для успіху бренду в епоху електрики.

Запланований на 2025 рік випуск компактного седана i3 і спортивного позашляховика, який, за чутками, стане наступником iX3, за прогнозами, до 2030 Neue Klasse складе більше половини світових продажів BMW.

За словами головного технічного директора BMW Френка Вебера, автовиробник вперше оприлюднив деякі ключові характеристики електромобілів Neue Klasse, які включатимуть нові покоління акумуляторів і електромоторів для «величезного технологічного стрибка».

Він розповів журналу CAR, що електромобілі Neue Klasse матимуть нову концепцію «pack-to-open-body», яка дозволить BMW підбирати розмір акумулятора відповідно до будь-якої моделі, використовуючи круглі акумуляторні елементи замість призматичних. Це буде можливим завдяки впровадженню нових заходів сталого розвитку та технологій переробки.

BMW включить деякі з цих технологій до лінійки електромобілів Neue Klasse, яка варіюватиметься від легкових автомобілів 1-ї серії до великих позашляховиків, таких як повнорозмірний X7. Ці електромобілі отримають переваги від акумуляторів, що пропонують на 20 відсотків більшу щільність енергії, на 30 відсотків кращу ефективність упаковки, до 30 відсотків більший діапазон і до 30 відсотків швидшу зарядку в порівнянні з поточними акумуляторами, які використовує BMW.

Крім того, кажуть, що нові акумулятори на 20 відсотків легші, на 50 відсотків дешевші у виробництві та викидають на 60 відсотків менше CO2 під час виробництва.

«Поєднання системи 800 В та високопродуктивного зарядного пристрою збільшує запас ходу щохвилини на 30 миль до максимуму 375 миль», — розповів Вебер. Це означає, що для заряджання акумулятора від нуля до 95 відсотків потрібно всього близько 12 хвилин.

Акумуляторні блоки матимуть ємність від 75 кВтг до 150 кВтг та зможуть запропонувати запас ходу до 1000 кілометрів. Тим не менш, Вебер вважає, що діапазон більше ніж 1000 кілометрів не є необхідністю.

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