Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн — Finance.ua
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Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн

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Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн
Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн
За розрахунками Світового банку, потреби на розмінування територій України на поточний рік сягають понад $397 млн.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
«Орієнтовна вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування складає $37 млрд доларів, а потреби лише на поточний рік — понад $397 млн, за розрахунками Світового банку. Ця вартість не є остаточною, проте у нашій діяльності ми спираємося саме на неї. Хоча, зрештою, сума може як суттєво зменшитись, так і зрости», — повідомив Павлюк.
Він також зазначив, що наразі триває формування бюджетного запиту на ці потреби на наступний рік. Насамперед, бюджет потрібен для створення і забезпечення нових підрозділів, які посилять спроможності Міністерства оборони в проведенні розмінування. Він зауважив, що планування видатків у цій галузі не є лінійним, тобто кількість територій не дорівнює кількості грошей. Бюджет розмінування певної ділянки залежить від багатьох факторів: починаючи з площі території, типу грунтів, наявності рослинності до, найголовніше, інтенсивності бойових дій у конкретному районі.
Як повідомлялось раніше, в Україні затверджено План з розмінування земель сільськогосподарського призначення в дев’яти регіонах, постраждалих від воєнних дій. Загалом обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягають понад 470 тис. га земель.
За матеріалами:
Укрінформ
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