Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн — Finance.ua

Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн Сьогодні 06:18

Потреби на розмінування на поточний рік сягають понад $397 млн

За розрахунками Світового банку, потреби на розмінування територій України на поточний рік сягають понад $397 млн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

«Орієнтовна вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування складає $37 млрд доларів, а потреби лише на поточний рік — понад $397 млн, за розрахунками Світового банку. Ця вартість не є остаточною, проте у нашій діяльності ми спираємося саме на неї. Хоча, зрештою, сума може як суттєво зменшитись, так і зрости», — повідомив Павлюк.

Він також зазначив, що наразі триває формування бюджетного запиту на ці потреби на наступний рік. Насамперед, бюджет потрібен для створення і забезпечення нових підрозділів, які посилять спроможності Міністерства оборони в проведенні розмінування. Він зауважив, що планування видатків у цій галузі не є лінійним, тобто кількість територій не дорівнює кількості грошей. Бюджет розмінування певної ділянки залежить від багатьох факторів: починаючи з площі території, типу грунтів, наявності рослинності до, найголовніше, інтенсивності бойових дій у конкретному районі.

Як повідомлялось раніше, в Україні затверджено План з розмінування земель сільськогосподарського призначення в дев’яти регіонах, постраждалих від воєнних дій. Загалом обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягають понад 470 тис. га земель.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.