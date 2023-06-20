Потенціал на трильйони доларів: McKinsey оцінила вплив штучного інтелекту на світову економіку — Finance.ua

Потенціал на трильйони доларів: McKinsey оцінила вплив штучного інтелекту на світову економіку
Консалтинговий гігант McKinsey&Co опублікував об'ємний звіт про економічний потенціал генеративного штучного інтелекту. Це одна з перших спроб оцінити в цифрах найгарячішу технологію останніх шести місяців і її вплив на бізнес. Потенціал — трильйони доларів вливань у світову економіку. Ось головні висновки аналітиків.
«Кожен із нас знаходиться на початку подорожі, аби зрозуміти силу, масштаби та можливості генеративного ШІ», — зазначають автори дослідження, називаючи його спробою оцінити вплив нової ери штучного інтелекту.
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Генеративний ШІ готовий трансформувати ролі та підвищити продуктивність у продажах, маркетингу, обслуговуванні клієнтів та розробці програмного забезпечення. Водночас він може вивільнити трильйони доларів у різних секторах — від банківської справи до наук про життя. Ось як це виглядатиме, за версією McKinsey.
- Вплив генеративного ШІ на продуктивність може підвищити вартість глобальної економіки на трильйони доларів. ШІ може додати еквівалент від $2,6 трлн до $4,4 трлн щорічно в межах проаналізованих 63 сценаріїв його застосування. Для порівняння, весь ВВП Великої Британії у 2021 році становив $3,1 трлн. Це збільшило б вплив усього ШІ на 15−40%. Оцінка збільшиться приблизно вдвічі, якщо врахувати вплив інтеграції генеративного ШІ в програмне забезпечення, яке наразі використовується для інших задач.
- Приблизно 75% цінності від використання ШІ сконцентровані лише на чотирьох напрямках: операціях із клієнтами, маркетингу та продажах, розробці програмного забезпечення, R&D. Компанія проаналізувала 63 сценарії застосування технології у межах 16 функцій бізнесу, де ШІ може вирішувати конкретні бізнес-задачі шляхом досягнення одного або декількох відчутних результатів. Наприклад, генеративний ШІ може підтримувати взаємодію з клієнтами, генерувати креативний контент для маркетингу та продажів, створювати компʼютерний код на основі мовних моделей.
- Генеративний ШІ значно вплине на всі галузі. Найбільше дію ШІ можуть відчути банківська справа, високі технології та фармацевтична промисловість. У банківській індустрії вплив технології може сягнути суми, що дорівнює додатковим $200−340 млрд щорічно. У роздрібній торгівлі та виробництві товарів широкого вжитку потенційний вплив ШІ значний і становить $400−660 млрд на рік.
- Існуючий генеративний ШІ та інші технології можуть автоматизувати робочі процеси, які нині забирають 60−70% робочого часу. Прискорення технічної автоматизації значною мірою повʼязане зі збільшенням здатності ШІ розуміти природну мову, яка потрібна для робочих процесів, що займають 25% часу. Генеративний ШІ має більший вплив на розумову працю, професії з вищою оплатою праці та вимогами до освіти. Темпи трансформації роботи, ймовірно, прискоряться через зростання потенціалу технічної автоматизації. Залежно від сценарію, до 2030−2060 років половину сучасних робочих процесів може бути автоматизовано.
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- Генеративний ШІ може значно підвищити продуктивність праці. Але потрібні інвестиції, аби підтримати працівників під час переходу до нових робочих процесів або зміни професій.
- Завдяки генеративному ШІ до 2040 року продуктивність може зростати на 0,1–0,6% щорічно, залежно від темпів освоєння технологій та перерозподілу робочого часу на інші сфери діяльності. Комбінація генеративного ШІ з іншими технологіями автоматизації праці може щорічно додавати до зростання продуктивності від 0,2% до 3,3%. Однак працівники потребуватимуть підтримки в отриманні нових навичок, а деякі з них змінять професію.
- Ера генеративного ШІ тільки починається. Відчутно, технологією захоплюються, про що свідчать нові проєкти. Проте повна реалізація переваг ШІ потребуватиме часу, а поки що лідери бізнесу та суспільства стикаються зі значними викликами. Серед них — урегулювання пов’язаних із ШІ ризиків, визначення необхідних умінь, здатностей працівників та переосмислення основних бізнес-процесів.
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