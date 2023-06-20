Потенціал на трильйони доларів: McKinsey оцінила вплив штучного інтелекту на світову економіку — Finance.ua

Потенціал на трильйони доларів: McKinsey оцінила вплив штучного інтелекту на світову економіку Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Потенціал на трильйони доларів: McKinsey оцінила вплив штучного інтелекту на світову економіку

Консалтинговий гігант McKinsey&Co опублікував об'ємний звіт про економічний потенціал генеративного штучного інтелекту. Це одна з перших спроб оцінити в цифрах найгарячішу технологію останніх шести місяців і її вплив на бізнес. Потенціал — трильйони доларів вливань у світову економіку. Ось головні висновки аналітиків.

«Кожен із нас знаходиться на початку подорожі, аби зрозуміти силу, масштаби та можливості генеративного ШІ», — зазначають автори дослідження, називаючи його спробою оцінити вплив нової ери штучного інтелекту.

Генеративний ШІ готовий трансформувати ролі та підвищити продуктивність у продажах, маркетингу, обслуговуванні клієнтів та розробці програмного забезпечення. Водночас він може вивільнити трильйони доларів у різних секторах — від банківської справи до наук про життя. Ось як це виглядатиме, за версією McKinsey.

Вплив генеративного ШІ на продуктивність може підвищити вартість глобальної економіки на трильйони доларів. ШІ може додати еквівалент від $2,6 трлн до $4,4 трлн щорічно в межах проаналізованих 63 сценаріїв його застосування. Для порівняння, весь ВВП Великої Британії у 2021 році становив $3,1 трлн. Це збільшило б вплив усього ШІ на 15−40%. Оцінка збільшиться приблизно вдвічі, якщо врахувати вплив інтеграції генеративного ШІ в програмне забезпечення, яке наразі використовується для інших задач.

Приблизно 75% цінності від використання ШІ сконцентровані лише на чотирьох напрямках: операціях із клієнтами, маркетингу та продажах, розробці програмного забезпечення, R&D. Компанія проаналізувала 63 сценарії застосування технології у межах 16 функцій бізнесу, де ШІ може вирішувати конкретні бізнес-задачі шляхом досягнення одного або декількох відчутних результатів. Наприклад, генеративний ШІ може підтримувати взаємодію з клієнтами, генерувати креативний контент для маркетингу та продажів, створювати компʼютерний код на основі мовних моделей.

Генеративний ШІ значно вплине на всі галузі. Найбільше дію ШІ можуть відчути банківська справа, високі технології та фармацевтична промисловість. У банківській індустрії вплив технології може сягнути суми, що дорівнює додатковим $200−340 млрд щорічно. У роздрібній торгівлі та виробництві товарів широкого вжитку потенційний вплив ШІ значний і становить $400−660 млрд на рік.

Існуючий генеративний ШІ та інші технології можуть автоматизувати робочі процеси, які нині забирають 60−70% робочого часу. Прискорення технічної автоматизації значною мірою повʼязане зі збільшенням здатності ШІ розуміти природну мову, яка потрібна для робочих процесів, що займають 25% часу. Генеративний ШІ має більший вплив на розумову працю, професії з вищою оплатою праці та вимогами до освіти. Темпи трансформації роботи, ймовірно, прискоряться через зростання потенціалу технічної автоматизації. Залежно від сценарію, до 2030−2060 років половину сучасних робочих процесів може бути автоматизовано.

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Генеративний ШІ може значно підвищити продуктивність праці. Але потрібні інвестиції, аби підтримати працівників під час переходу до нових робочих процесів або зміни професій.

Завдяки генеративному ШІ до 2040 року продуктивність може зростати на 0,1–0,6% щорічно, залежно від темпів освоєння технологій та перерозподілу робочого часу на інші сфери діяльності. Комбінація генеративного ШІ з іншими технологіями автоматизації праці може щорічно додавати до зростання продуктивності від 0,2% до 3,3%. Однак працівники потребуватимуть підтримки в отриманні нових навичок, а деякі з них змінять професію.

Ера генеративного ШІ тільки починається. Відчутно, технологією захоплюються, про що свідчать нові проєкти. Проте повна реалізація переваг ШІ потребуватиме часу, а поки що лідери бізнесу та суспільства стикаються зі значними викликами. Серед них — урегулювання пов’язаних із ШІ ризиків, визначення необхідних умінь, здатностей працівників та переосмислення основних бізнес-процесів.

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