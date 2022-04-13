Постраждалі від війни зможуть отримати засоби реабілітації без встановлення інвалідності: хто отримає — Finance.ua

Постраждалі від війни зможуть отримати засоби реабілітації без встановлення інвалідності: хто отримає

Вчора 20:20 — Особисті фінанси

Постраждалі від війни українці зможуть отримати засоби реабілітації без встановлення інвалідності.

Про це пише Пенсійний кур’єр.

Що можуть отримати. Інвалідні візки, протези та інші потрібні допоміжні засоби можуть отримати як військові, так і звичайні громадяни. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Хто може отримати засоби реабілітації?

Усі, хто отримав поранення, контузію, каліцтво або захворювання під час служби, трудової та іншої діяльності, спрямованої на захист країни під час військової агресії росії, а також внаслідок проживання в районах проведення бойових дій або у районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим військовим нападам.

Яким чином можна буде отримати потрібні засоби?

Засоби надаватимуть за висновком військово-лікарських комісій або лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров’я, незалежно від встановлення інвалідності.

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