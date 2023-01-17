Постраждалі в Дніпрі отримають 240 млн грн на придбання житла — Finance.ua
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Постраждалі в Дніпрі отримають 240 млн грн на придбання житла

Особисті фінанси
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Постраждалі в Дніпрі отримають 240 млн грн на придбання житла
Постраждалі в Дніпрі отримають 240 млн грн на придбання житла, Фото: Telegram
Мешканцям зруйнованих внаслідок ракетного удару росіян квартир в Дніпрі виплатять по мільйону гривень.
Як розповів голова громадської ради при Дніпровській міській раді Геннадій Корбан в ефірі телемарафону, таке рішення ухвалила місцева влада.
«Ухвалено рішенням Дніпровської міськради про виплату кожній сім’ї, яка втратила житло, мільйона гривень на руки. Ми хочемо насамперед забезпечити людей житлом», — зазначив він.
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За словами посадовця, йдеться про близько 240 сімей.
«Я кажу в цілому про те житло, яке доведеться відселити для того, щоб люди могли жити в більш-менш гідних умовах. Це близько 240 квартир на сьогодні», — наголосив Корбан.
Окрім цього, постраждалі сім’ї отримають грошову допомогу від благодійних фондів, зокрема Kiddo і Фонду Ріната Ахметова.
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«Ці гроші також будуть співфінансувати житло для людей. Це, я вважаю, конкретна допомога, яка має бути негайно здійснена для людей — для купівлі квартир на вторинному рику. Тому що будівництво житла, відновлення будинку — це займає роки, місяці, а людям потрібно жити завтра, післязавтра. Їм потрібен дах над головою», — підкреслив Корбан.
Нагадаємо, 14 січня росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. Сили ППО знищили 25 із 38 ракет різних типів.
Зокрема, цілеспрямованим ракетним ударом окупанти зруйнували частину багатоповерхового будинку у Дніпрі. За даними Повітряних Сил ЗСУ, рф вдарила по будинку важкою ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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