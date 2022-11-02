Поставки СПГ з росії в жовтні наблизились до рекорду з 2020 року — Finance.ua

Поставки СПГ з росії в жовтні наблизились до рекорду з 2020 року Вчора 17:45 — Енергетика

Поставки російського скрапленого газу в жовтні зросли майже до найвищого рівня з березня, що свідчить про проблеми на шляху країн зменшити свою залежність від рф напередодні зими.

Про це повідомляє Bloomberg на основі даних відстеження суден.

Експорт СПГ з росії зріс на 1,1% в річному вимірі в жовтні до 2,9 млн тонн. Для порівняння, найвищий рівень експорту СПГ зафіксовано у березні на рівні 3 млн тонн. Це різко контрастує з різким падінням поставок російського газу газогоном до Європи після того, як рф розпочала повномасштабну війну проти України.

Хоча майже половина газу, що транспортується кораблями, досі перебуває в стані транзиту, найбільшими країнами-імпортерами є Франція, Китай та Японія. Наразі прямих санкцій щодо російського СПГ не запроваджено, але зростання експорту показує, що попит на паливо залишається високим на тлі підготовки до зими.

Низка урядів та компаній прямують до того, аби зупинити додаткові закупівлі або взагалі припинити поставки з росії. Наприклад, Британія не імпортувала СПГ з росії з початку повномасштабної війни в лютому, а з січня заборонить його імпорт офіційно.

Натомість покупці в Китаї збільшили закупівлі російського СПГ, аби придбати паливо зі знижкою.

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Економічна Правда За матеріалами:

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