Постачання Tesla цьогоріч досягнуть рекордних 1,8 млн авто, але не виправдають очікувань Ілона Маска — Finance.ua

Постачання Tesla цьогоріч досягнуть рекордних 1,8 млн авто, але не виправдають очікувань Ілона Маска Сьогодні 05:35 — Фондовий ринок

Постачання Tesla цьогоріч досягнуть рекордних 1,8 млн авто, але не виправдають очікувань Ілона Маска

Автовиробник Tesla готується оголосити про ще один рекордний квартал по постачанню електромобілів. Втім, показник, ймовірно, недотягне до амбітної мети в 2 млн на рік, яку генеральний директор Ілон Маск озвучив на початку 2023-го.

Про це пише Reuters.

За даними 14 аналітиків, опитаних LSEG, у 2023 році Tesla, ймовірно, поставила 1,82 млн автомобілів у всьому світі, що на 37% більше, ніж у 2022 році, при цьому в четвертому кварталі було поставлено близько 473 000 одиниць.

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Зіткнувшись із уповільненням продажів, Tesla скористалася своїм лідируючим у галузі прибутком і знизила ціни на свої чотири моделі автомобілів по всьому світу в 2023 році, приділивши особливу увагу Китаю, де компанія поступилася часткою ринку місцевим брендам, включаючи BYD.

Однак цінова війна та уповільнення попиту на електромобілі спонукали автовиробників, включаючи Ford Motor, відмовитися від своїх планів з електрифікації, внаслідок чого Tesla стала безперечним лідером у США та допомогла її акціям більш ніж подвоїтися цього року.

«Четвертий квартал, як правило, є найсильнішим у році з погляду поставок Tesla, ми очікуємо, що цього року ситуація повториться», — сказав Гаррет Нельсон, старший аналітик CFRA Research.

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У січні Маск заявив, що Tesla має потенціал досягти 2 млн поставок цього року, якщо не відбудеться форс-мажор. Але зовсім недавно, у жовтні, він попередив, що більш висока вартість запозичень чинить тиск на попит.

Аналітики, опитані Visible Alpha, очікують, що наступного року Tesla здійснить 2,2 млн поставок. Більшість вважає, що нещодавно випущеного Cybertruck та оновленої Model 3 недостатньо для підвищення попиту.

Маск сказав, що Cybertruck становитимуть невеликий відсоток автомобілів Tesla, які будуть випускатися наступного року, і що існують «величезні проблеми» у досягненні масового виробництва пікапа.

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За результатами третього кварталу Tesla збільшила виторг на 9%, водночас чистий прибуток впав у 1,8 раза. Валова маржа на автомобіль, скоригована з урахуванням кредитів (які різко зросли) і лізингу, знизилася вдвічі порівняно з минулим роком, до приблизно $7000, що є найнижчим показником з початку 2018 року.

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