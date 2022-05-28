Постачання нафти з рф до Індії та Китаю досягли рекордного рівня — Finance.ua

Постачання нафти з рф до Індії та Китаю досягли рекордного рівня

Вчора 04:19 — Енергетика

Постачання нафти з рф до Індії та Китаю досягли рекордного рівня

Постачання нафти з росії до Індії та Китаю досягли рекордних показників, а Азія стала найбільшим покупцем російської сировини.

Про це пише Bloomberg.

Агентство, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler, вказує на рекордні постачання до Індії та Китаю в той час, коли інші країни обмежують імпорт через війну в Україні.

За даними аналітиків, від 74 до 79 мільйонів барелів російської нафти перебували в транзиті та в плавучих сховищах протягом минулого тижня, а в лютому, безпосередньо перед вторгненням рф в Україну — 27 мільйонів барелів.

Минулого місяця Азія вперше випередила Європу як найбільшого покупця, і, за даними Kpler, цей розрив збільшиться у травні.

«Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією. Спостерігається зростання інтересу США до покупки Індією російської нафти, тому можуть виникнути певні ризики зниження цього торговельного потоку, навіть якщо зараз він навряд чи значно зменшуватиметься», — сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler у Сингапурі.

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