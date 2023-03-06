Постачальник Apple побудує ще один завод iPhone в Індії — Finance.ua

Постачальник Apple побудує ще один завод iPhone в Індії Сьогодні 05:12 — Фондовий ринок

Постачальник Apple побудує ще один завод iPhone в Індії

Партнер Apple — тайванська компанія Foxconn — планує збудувати в індійському місті Бангалор новий завод за близько $700 млн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія хоче наростити виробництво деталей для iPhone. Це свідчить про прискорення перенесення виробництва з Китаю у сусідні країни, насамперед В’єтнам та Індію, у міру зростання напруги між США та Китаєм.

На новому заводі Foxconn також зможе збирати смартфони Apple та виробляти деякі деталі для свого нового бізнесу з випуску електромобілів.

Очікується, що новий виробничий майданчик в Індії створить близько 100 000 робочих місць. В індійському штаті Тамілнад вже працює один із заводів Foxconn, на якому випускають новітні моделі iPhone.

Нагадаємо: Apple переносить виробництво з Китаю після суворих карантинних заходів і обмежень, пов’язаних з COVID, а також зі зростанням торгової та геополітичної напруженості між Пекіном і Вашингтоном.

Весь ланцюжок поставок зараз шукає альтернативу, а Індія готова стати однією з найкращих альтернатив. Як зазначив керуючий директор Salcomp Manufacturing India Сасікумар Гендхем, весь світ залежав від Китаю протягом останніх кількох десятиліть, і «настав час дійсно диверсифікуватися».

Apple зробила велику ставку на Індію, оскільки почала збирати iPhone в країні у 2017 році через Wistron, а пізніше Foxconn, відповідно до прагнення індійського уряду розвивати місцеве виробництво.

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