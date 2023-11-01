Послуга «Замовлення готівкової валюти» на сайті ПУМБ для купівлі в касі банку — Finance.ua
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Послуга «Замовлення готівкової валюти» на сайті ПУМБ для купівлі в касі банку

Валюта
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Послуга «Замовлення готівкової валюти» на сайті ПУМБ для купівлі в касі банку
Послуга «Замовлення готівкової валюти» на сайті ПУМБ для купівлі в касі банку
Потрібна готівкова валюта? Оформлюйте замовлення валюти на суму від 500 до 9000 USD/EUR на сайті ПУМБ та забирайте готівку в будь-якому відділенні банка.
Замовити валюту через сайт може кожен (окрім громадян рф та рб) — клієнтом ПУМБ бути не обов’язково.
Валюту можна придбати у сумі кратній 100, готівка надається лише крупними купюрами.
Як замовити іноземну валюту на сайті ПУМБ?
  • обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу
  • зазначити потрібну суму та валюту для замовлення
  • обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти
  • оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення. Оплата послуги можлива картками будь-якого українського банку.
  • завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту
Також, нагадуємо про можливість замовлення готівкової валюти для купівлі в касі через мобільний додаток ПУМБ Online. Для цього необхідно відкрити/скачати додаток ПУМБ Online та обрати: «Більше» -> «Додаткові послуги» -> «Замовити готівкову валюту».
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який майже 32 роки стабільно працює на банківському ринку України. Згідно з актуальними даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб у національній валюті та до десяти найбільших банків України за іншими ключовими показниками. ПУМБ входить до переліку системно важливих банків України та є банком, уповноваженим на зберігання готівки НБУ. За 2022 рік банк перерахував до держбюджету понад 1,5 млрд грн. За перше півріччя 2023 року сума перерахованих ПУМБ податків і зборів становить 945 млн грн.
За матеріалами:
ПУМБ
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